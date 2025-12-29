Milan, le top news di giornata

Dopo la vittoria contro il Verona, da oggi a Milanello si pensa già alla trasferta di Cagliari, tra recuperi, debutto di Fullkrug e mercato.

È il giorno dopo la convincente vittoria contro l’Hellas Verona, un 3-0 ottenuto nel secondo tempo nel segno di Pulisic e della doppietta di Nkunku, che porta quindi i rossoneri al secondo posto in classifica, a -1 dall’Inter e a +1 dal Napoli.

Verso Cagliari tra recuperi e mercato

Oggi i rossoneri si ritroveranno a Milanello per una seduta di scarico per chi ha giocato e si inizierà già a guardare alla prossima gara, la trasferta di Cagliari prevista per venerdì 2 gennaio. Trasferta in cui vedremo per la prima volta a disposizione il neo acquisto Fullkrug e in cui restano ancora alcune incognite legate al recupero di due giocatori assenti ieri: Matteo Gabbia al centro della difesa e Rafa Leao in attacco. Entrambi sono in dubbio e verranno valutati nei prossimi giorni.

Nel frattempo il mercato sta per entrare sempre più nel vivo: l’apertura ufficiale è fissata per il 2 gennaio, data in cui verrà ufficializzato Fullkrug, ma il Milan ha ancora bisogno di un difensore e sta valutando attentamente il profilo su cui puntare.