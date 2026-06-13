Nelle ultime ore la conferma è diventata definitiva: Ralf Rangnick e il Milan non hanno trovato alcun tipo di accordo o di intesa per iniziare un progetto insieme. Dopo questa fase di trattative sulle condizioni da porre per entrambe le parti alla fine questo matrimonio (duraturo dai tempi di Maldini e Massara) non si farà. Inizialmente le cause erano proprio le condizioni generali. Rangnick ha sempre chiesto carta bianca dal primo minuto, mentre il Milan non ha intenzione di legarsi mani e piedi ad un qualsiasi dirigente/allenatore da scoprire.

Ad essere però ancor più interessante è il retroscena trapelato oggi in casa rossonera che rivela un’altra ragione per cui l’affare è saltato. Il CT tedesco si sarebbe spazientito per via dell’eccessiva perdita di tempo del Milan nel dare una risposta definitiva e oltre ai pieni poteri Rangnick avrebbe chiesto di escludere Zlatan Ibrahimovic dall’interezza del suo operato.

Questo ha portato una riflessione lunghissima in via Aldo Rossi legata ad un casting contemporaneo di nuovi nomi e Ralf Rangnick avrebbe chiuso definitivamente la porta con i rossoneri.