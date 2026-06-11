Luka Modric saluta definitivamente il mondo rossonero? Questo è quello che era emerso dopo i suoi messaggi e le sue dichiarazioni al termine della stagione con il Milan in cui non è arrivata la qualificazione in Champions League, ma quella in Europa League. Ecco le sue parole che facevano presagire ad un addio scritto: "Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan". Nelle ultime ore, però sembra essere arrivata una vera e propria novità.

Una grande novità per Luka Modric

Modric e Rabiot

La decisione sembra essere chiara e salvo clamorosi colpi di scena Luka Modric potrebbe parlare e dare credito almeno una volta a Glasner per capire se c'è la possibilità di andare avanti assieme. Una trattativa che sembrava definitivamente chiusa fino a qualche settimana fa, ma che adesso potrebbe cambiare tutte le carte in tavole ed in gioco. Andiamo a vedere anche quella che potrebbe essere l'alternativa a questo affare e quella che potrebbe essere la prossima squadra di Luka Modric dopo il Mondiale con la sua Croazia.

Il futuro di Luka Modric

Una nuova pista si sta aprendo, visto cheal centro dello staff che guiderà il Real Madrid nel corso della prossima stagione in Liga Spagnola. Un ritiro che sembra avvicinarsi sempre di più e di conseguenza toccherà ai rossoneri giocarsi le giuste carte per far capire che c'è ancora la possibilità di chiudere una trattativa per il rinnovo e per un'altra stagione assieme. Un affare tutt'altro che semplice, non ci resta che