Ancora Serginho: “Per molti è il momento di mostrare le proprie doti”

In esclusiva a Tuttosport ha parlato l'ex rossonero Serginho che su Borussia Dortmund vs Milan di stasera ha detto: “Il perchè degli allenamenti con i cori dei tifosi del Borussia? Il mister avrà voluto motivare di più la sua squadra, perché tanti ragazzi sono giovani e magari non avranno mai affrontato una tifoseria così calda lontani da San Siro. È una sorta di allerta, ma la motivazione deve esister già nei calciatori. Mi spiego: Se io non sono preparato per giocare una partita così importante, significa che non sono da Milan. Ora è il loro momento, quello ideale per dimostrare le qualità e il loro talento".