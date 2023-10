Ancora Semplici: “Credo che si debba fare un grande applauso a Spalletti”

Il tecnico Leonardo Semplici ha parlato della Nazionale e ha detto: "Credo si debba fare un grande applauso a Luciano Spalletti , perché dopo una straordinaria stagione con il Napoli si è preso carico di una situazione delicata. Oggi fare il commissario tecnico della Nazionale italiana è un compito di grandissima responsabilità, credo sia stato giusto affidarlo a lui per la sua grande esperienza e quello che ha dimostrato in carriera”.

Ancora le sue parole

“C’è bisogno di lavoro e di tempo, le qualità ci sono per alzare il livello della Nazionale, sono convinto che la qualificazione agli Europei sia alla portata: abbiamo perso con una delle migliori nazionali in circolazione, ma sono comunque fiducioso dopo Wembley, per gran parte della gara ho visto una squadra consapevole di quello che doveva fare e l’ha fatto. Con i pochi giorni di preparazione che ha avuto a disposizione Spalletti, già si vede l’idea di ciò che l’allenatore chiede ai suoi calciatori”.