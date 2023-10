Mercato Milan | Roba da matti, annuncio improvviso: “Può tornare a gennaio!”

1 di 2

Le strategie di calciomercato del Milan

News Milan, calciomercato: ritorno possibile.

Come vi abbiamo sottolineato a più riprese, il Milan ha intenzione di muovere alcuni passi concreti sul mercato già in vista della sessione di gennaio. Difficile che si arrivi a un centravanti di spessore: questo investimento - che sarà con ogni probabilità il più grosso tra quelli in programma - verrà rimandato alla prossima estate.

Discorso diverso invece per quelli che potrebbero essere alcuni ritocchi low cost o occasioni di calciomercato da cogliere al volo. Da questo punto di vista, uno degli obiettivi del club rossonero è il terzino sinistro Juan Miranda del Real Betis. Il Milan infatti starebbe lavorando per anticipare l'arrivo del classe 2000, che è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Occhio però anche alle possibili sorprese.

Notizia clamorosa: possibile ritorno di un ex Milan durante il mercato di gennaio

Come detto infatti, il club di Via Aldo Rossi starebbe sondando il mercato anche alla ricerca di occasioni e ghiotte opportunità, che potrebbe seriamente prendere in considerazione alle giuste condizioni. A tal proposito, in queste ultime ore sta rimbalzando una notizia che - se confermata - avrebbe veramente del clamoroso: un ex giocatore rossonero potrebbe tornare al Milan, ecco tutti i dettagli <<<