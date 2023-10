SOS portieri: Spetterà all’ormai 40enne Mirante proteggere i pali rossoneri

Il Milan di Leao e compagni domenica sera alle ore 20:45 ospiterà nella splendida cornice di San Siro. Spetterà a Mirante...

Il Milan di Leao e compagni domenica sera alle ore 20:45 ospiterà nella splendida cornice di San Siro i bianconeri di Vlahovic e Chiesa. Sarà una gara importantissima per entrambe le società, che vorranno trovare i tre punti per riniziare al meglio dopo la pausa nazionali. Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi calciatori. Ma il vero nodo è quello che riguarda il pacchetto difensivo, nelle specifico la porta. Non ci saranno tra i pali né lo squalificato Mike Maignan e tanto meno Marco Sportiello - che sarà costretto a dare forfait per un problema fisico.

Toccherà, dunque, ad Antonio Mirante a proteggere i pali rossoneri. Il terzo portiere meneghino, ormai 40enne, tornerà in campo dal primo minuto dopo due anni e mezzo dall'ultima volta: era il 18 aprile 2021 e la Roma perdeva 3-1 in casa del Torino. In tutto questo, grandissima attenzione. Roba da matti, l'annuncio è clamoroso: "Può tornare a gennaio!" <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.