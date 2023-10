Ancora Scaroni: “Siamo in ritardo di 20 anni su Spagna e Inghilterra”

In esclusiva a TMW Radio durante il festival dello sport di Trento ha parlato il presidente onorario del MilanPaolo Scaroni che ha detto: “La capienza del nostro nuovo stadio sarà di 70 mila spettatori, la nostra media negli ultimi anni anche per partite non di cartello. Lo stadio sarà disponibile anche nei giorni in cui non ci sarà l'evento calcistico e realizzeremo tutte attività collegate come ristoranti e negozi attinenti allo sport”.