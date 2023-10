Verso Milan-Juventus: Danilo out durante Brasile-Venezuela

Dopo la pausa nazionali, il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro la Juventus di Massimiliano Allegri, nel match valevole...

Dopo la pausa nazionali, il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro la Juventus di Massimiliano Allegri, nel match valevole per la 9a giornata del campionato di Serie A. Sarà una gara importantissima per entrambe le squadre che vorranno trovare i tre punti, per proseguire al meglio la stagione.

Giungono brutte notizie per il mondo bianconero, il capitano Danilo è uscito al 42esimo del primo tempo durante la gara tra Brasile e Venezuela (terminata 1-1). Il difensore verde-oro, come riporta SportFace, al termine del match ha parlato ai microfoni nel post partita: "Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay“. Si teme un problema muscolare: resta, dunque, da monitorare la situazione nel corso dei prossimi giorni.

