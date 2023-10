Sala: “Nuovo stadio per le due milanesi? C’è un vincolo che è assurdo”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del possibile nuovo stadio per le due milanesi. Ecco le sue parole

In esclusiva a Calcio&Finanza ha parlato Giuseppe Sala che ha detto: "Sul vincolo sullo stadio il nostro orientamento è quello di ricorrere contro il parere del Ministero della Cultura, che cita la sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello. In tal senso stanno lavorando i nostri uffici e l’avvocatura".

Ancora le sue parole — "Segnaleremo poi a governo e Corte dei Conti che c’è un danno economico per il Comune e quindi per i contribuenti milanesi a causa di questo vincolo, che per mia opinione è assurdo. Questo vincolo è un forte nocumento ai valori patrimoniali del Comune di Milano e quindi dei milanesi". Queste le parole del sindaco di Milano.

