Calciomercato | Finalmente un colpo italiano! “Il Milan vuole comprare…”

L'ultimo calciomercato estivo condotto dal Milan ha prodotto ottimi risultati, con tanti nuovi acquisti di livello internazionale e di grosso calibro. Furlani e Moncada hanno portato a Milano ben 10 volti nuovi, ma solo uno è italiano: Marco Sportiello , arrivato a parametro zero per coprire le spalle a Mike Maignan .

Un trend che il Milan dovrà invertire in vista delle prossime sessioni di mercato. Già perché il club rossonero avrà bisogno di inserire in rosa altri giocatori italiani per diverse ragioni. La prima è una questione di liste: a fine stagione scadrà il contratto di Caldara, che dovrà essere rimpiazzato da un altro calciatore "azzurro". Ma c'è anche un aspetto più tecnico. I giocatori che conoscono già la Serie A si adattano subito e non hanno bisogno di periodi di ambientamento troppo lunghi.