Milan, il derby di sabato occasione importante per ritrovare Brahim Diaz

Sabato pomeriggio il Milan avrà una grande occasione per ripartire in campionato, con Brahim Diaz voglioso di tornare ad alti livelli.

Redazione Il Milanista

Dopo la sosta per le Nazionali torna finalmente la Serie A, con l’attesissimo derby della Madonnina in programma sabato 5 febbraio alle 18:00. Il Milanha una grandissima opportunità per dimostrare di essere ancora in corsa per la conquista dello scudetto. Grazie al derby infatti la squadra rossonera può raggiungere una serie di obiettivi. Il primo pensiero degli uomini di Pioli è reagire, dopo i due brutti stop in campionato. Il secondo ovviamente riguarda vincere la stracittadina, la gara più sentita dai tifosi. Con una vittoria, la formazione di Pioli avrebbe anche l’occasione di battere una diretta avversaria per lo scudetto e avere dalla propria parte gli scontri diretti.

La gara di sabato pomeriggio servirà anche ai giocatori per mettersi in mostra. Tra i rossoneri c’è soprattutto Brahim Diaz che è voglioso di tornare a fare bene. La sua ultima rete in campionato risale infatti al 25 settembre, nella gara contro lo Spezia. Il compito principale dello spagnolo è ovviamente fare da regista sulla trequarti, non certo quello di segnare. Tutto questo finora è stato fatto nel migliore dei modi, con Diaz che ha svolto da collante tra il centrocampo e l’attacco. Tuttavia il giocatore ha perso un po’ di brillantezza dopo aver avuto il covid e dopo alcuni problemi fisici, con il Milan che ne ha risentito.

Lo stesso centrocampista ha ammessoai microfoni di Mediasetdi avere ancora dei problemi, ma la voglia è di reagire immediatamente: "Col covid è stato difficile. Ho passato 12 giorni a casa, ho avuto qualche sintomo ma non voglio cercare scuse. Adesso posso tornare alla mia migliore condizione per aiutare i compagni con i gol, con gli assist e soprattutto col lavoro per la squadra. Mi piace avere leadership e responsabilità. Giocare nel Milan è un orgoglio per la storia che ha il club". Già sabato Brahim Diaz avrà l’occasione di migliorare la sua statistica personale e -perché no- segnare per donare la vittoria al suo club.