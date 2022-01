Milan, simpatico siparietto tra Kakà e Lazetic: ecco la risposta del serbo

Ecco il simpatico siparietto andato in scena su Instagram tra Ricardo Kakà e il nuovo acquisto del Milan Marko Lazetic.

L’arrivo al Milan di Marko Lazetic ha spiazzato tutti. Nessuno si aspettava un rinforzo così giovane per il reparto offensivo rossonero, eppure la società crede molto in lui. La dirigenza meneghina è rimasta impressionata dalle giocate dell’attaccante ed è sicura che il ragazzo possa solo crescere a Milanello , sotto l’ala di mostri come Ibrahimovic e Giroud . Il 18enne è appena arrivato in Italia ed ha iniziato ad allenarsi con i compagni, facendo fin da subito una buona impressione.

lciatore e per gli anni di crescita con te. Grazie per i momenti di gioia e felicità vissuti durante gli allenamenti e le partite in maglia biancorossa. Grazie a tutti i dipendenti del club, grazie a Toma Milicevic che mi ha portato alla Stella Rossa e a tutti i miei allenatori da cui ho imparato tanto. E grazie a tutti i miei compagni con cui ho condiviso lo spogliatoio e il campo. Grazie a tutti i tifosi per il loro sostegno. Grazie alla mia famiglia per il loro incrollabile sostegno e comprensione. Sappiate che non vi dimenticherò mai".