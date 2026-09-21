Il Milan si gode il successo ottenuto contro il Lecce e guarda ai prossimi impegni della stagione. La vittoria per 3-0 a San Siro ha permesso ai rossoneri di salire a quota 11 punti in classifica, chiudendo questa fase del campionato con un risultato positivo. Ora l’attenzione si sposta sul lavoro da svolgere durante la pausa per le Nazionali.

Amorim vuole un Milan più flessibile

Tra i temi emersi dopo la partita contro il Lecce c’è la volontà di Ruben Amorim di rendere la squadra meno legata a un unico sistema di gioco. Il tecnico ha spiegato di aver imparato dalle difficoltà incontrate in passato e di voler adattare l’assetto alle caratteristiche dei calciatori.

L’idea è avere a disposizione differenti soluzioni, scegliendo di volta in volta quella più adatta all’avversario e alle esigenze della gara.

La vittoria contro il Lecce dà fiducia

Il 3-0 di San Siro ha interrotto un periodo senza vittorie e ha permesso al Milan di ritrovare punti e fiducia. A segno sono andati Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira, in una partita che ha consentito ai rossoneri di ripartire dopo il ko europeo contro il Benfica.

Il risultato rappresenta un punto di partenza per il lavoro delle prossime settimane, ma non cancella la necessità di continuare a migliorare sul piano del gioco.

La ripresa contro il Sassuolo

Il prossimo appuntamento di campionato sarà contro il Sassuolo, l’11 ottobre. La pausa offrirà ad Amorim l’opportunità di proseguire il lavoro tattico e preparare il gruppo alla ripartenza.

Il Milan cercherà di dare continuità al successo ottenuto a San Siro e di consolidare il proprio percorso in Serie A.