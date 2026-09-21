Adrien Rabiot si conferma una pedina importante per il Milan. Nella vittoria per 3-0 contro il Lecce, il centrocampista francese ha firmato la rete del raddoppio, contribuendo al successo rossonero prima della pausa per le Nazionali. Una prestazione che arriva dopo l’assist servito nella precedente gara di campionato contro la Lazio.

Rabiot, un gol che chiude la partita

Il francese ha trovato la via della rete al 61’, finalizzando una bella combinazione con Gonçalo Ramos. Dopo lo scambio con il compagno, Rabiot ha concluso di sinistro sul primo palo, superando Falcone e portando il Milan sul 2-0.

Una giocata che ha premiato l’inserimento del centrocampista e la costruzione offensiva della squadra di Ruben Amorim.

Continuità e contributo offensivo

La rete contro il Lecce arriva dopo l’assist realizzato nella sfida con la Lazio. Rabiot ha così partecipato a un gol in due presenze consecutive di Serie A, confermando il proprio contributo anche nella fase offensiva.

Il suo apporto non si limita alla finalizzazione: il centrocampista è chiamato anche a garantire presenza, equilibrio e intensità in mezzo al campo.

Una risorsa per Amorim

Il successo di San Siro permette ai rossoneri di salire a 11 punti e mantenere l’imbattibilità dopo cinque giornate di campionato. Rabiot si inserisce tra i protagonisti di una serata positiva, nella quale il Milan ha trovato tre reti con Pulisic, il francese e Moreira.

Per Amorim, il centrocampista rappresenta una soluzione capace di unire lavoro in mediana e inserimenti offensivi. La pausa internazionale offrirà ora al Milan il tempo per preparare la ripresa del campionato, con la trasferta contro il Sassuolo in programma l’11 ottobre.