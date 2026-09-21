Christian Pulisic si prende la scena nella vittoria del Milan contro il Lecce. L’attaccante statunitense ha sbloccato la partita con una giocata di qualità, tornando a segnare con la maglia rossonera dopo 266 giorni. Una serata speciale per il numero 11, che ha ritrovato il gol proprio alla sua prima presenza da titolare in questa stagione.

Una rete che interrompe il digiuno

Al 14’ Pulisic ha portato avanti il Milan con una splendida conclusione di sinistro. L’azione è nata da un lancio di Strahinja Pavlović, che ha trovato l’americano in profondità: controllo raffinato e tiro rapido per battere Falcone.

Per il rossonero si è trattato del primo gol del 2026 con il Milan. L’ultima rete risaliva infatti al 28 dicembre 2025, contro l’Hellas Verona.

Prima da titolare e subito decisivo

Dopo le precedenti apparizioni da subentrato, Pulisic è partito dal primo minuto contro il Lecce, offrendo una risposta importante sul campo. La sua prestazione non si è limitata al gol: nella ripresa ha partecipato anche all’azione che ha portato al raddoppio di Adrien Rabiot, servendo il compagno con un elegante colpo di tacco.

Una prova che ha confermato il suo peso nella manovra offensiva rossonera e la capacità di incidere in momenti importanti della partita.

San Siro applaude il numero 11

La serata si è conclusa con una meritata ovazione da parte del pubblico rossonero. Al momento della sostituzione, al 69’, Pulisic ha ricevuto gli applausi di San Siro dopo aver contribuito in maniera determinante al successo per 3-0.

Il Milan chiude così la partita con una vittoria e ritrova un Pulisic decisivo. Per l’americano, il gol rappresenta una ripartenza dopo un lungo digiuno; per Amorim, una risorsa offensiva che ha mostrato il proprio valore in una serata importante.