Luka Modric prosegue il suo percorso con il Milan e con la nazionale croata. Il nuovo commissario tecnico Slaven Bilic lo ha inserito tra i convocati per i prossimi impegni contro Repubblica Ceca, Spagna, Inghilterra e nuovamente Spagna, soffermandosi sull’importanza del centrocampista rossonero e sulla sua voglia di continuare a giocare con la maglia della Croazia.

Bilic: “Siamo felici che abbia scelto di continuare”

Il ct ha accolto con soddisfazione la decisione di Modric di proseguire la carriera sia in rossonero sia in nazionale. La motivazione del centrocampista, secondo Bilic, non è mai stata in dubbio: la sua passione per la Croazia resta intatta.

Il tecnico ha inoltre evidenziato come l’impegno del giocatore non venga meno, indipendentemente dalla squadra in cui si trova. Il suo contributo, ha spiegato, è fondamentale per il Milan e rappresenta un valore importante anche per la selezione croata.

Il peso di Modric nell’equilibrio del Milan

Bilic ha poi analizzato il ruolo del centrocampista all’interno della squadra rossonera, soffermandosi sulla sua capacità di gestire il pallone e dare tranquillità alla manovra.

“Con Luka in campo la squadra riesce a giocare con maggiore serenità. Sa limitare gli avversari e controllare il ritmo della partita. Quando esce, il Milan sembra perdere compattezza e stabilità: il suo impatto sulla gestione del gioco è davvero significativo”.

“Con lui il Milan è più verticale”

Il commissario tecnico ha anche respinto l’idea che il controllo del gioco possa rendere la squadra meno dinamica. A suo giudizio, la presenza di Modric permette invece ai rossoneri di sviluppare una manovra più diretta.

“Non bisogna confondere il controllo con un calcio poco vivace. Luka incide sul ritmo e aiuta il Milan a giocare in modo più verticale”.

Le dichiarazioni di Bilic sono state riportate da Sportske Novosti.