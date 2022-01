Milan, futuro ancora da decidere per Messias: in ballo c’è il riscatto

Il futuro di Messias è ancora da decidere. In questi cinque mesi il Milan deciderà se rinnovargli il contratto oppure no.

Redazione Il Milanista

Mancano ormai due giorni alla chiusura del calciomercato invernale e il Milannon sembra intenzionato ad intervenire ulteriormente. Nelle ultime ore si era parlato di un interessamento da parte dei meneghini per il bianconero Kulusevski, ma il giocatore non arriverà a Milano. La dirigenza rossonera ha deciso di non cercare nuovi rinforzi per il reparto offensivo e dunque non arriverà nessuna alternativa a Brahim Diaz. Non ci saranno nemmeno giocatori a fare da concorrenza alla coppia Saelemarkers-Messias. La squadra di Piolidovrà dunque conquistare la qualificazione in Champions League con i giocatori a disposizione. L’obiettivo della società infatti è fare acquisti solo nel mercato estivo.

Tra i giocatori sotto osservazione e ancora incerti del loro destino c’è Junior Messias. Maldini e Massara non hanno ancora deciso cosa fare con il brasiliano, se dargli una chance o non rinnovare il suo cartellino. Fino a questo momento il centrocampista ha messo a segno 4 reti in 15 partite tra Serie A e Champions League. Proprio un suo gol contro l’Atletico Madrid si è rivelato decisivo, ma non utile per qualificarsi agli ottavi. Questa in corso è la sua prima stagione in un big club, ma da lui ci si aspetta qualcosa di più.

La società meneghina vuole vedere qualcosa di più da un giocatore con le sue qualità. In ballo c’è il riscatto dal Crotone e la qualificazione alla prossima Champions. Se vuole rimanere a Milano, però deve dimostrare di meritarlo. Messias è giunto in rossonero in prestito per 2,6 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 5,4 milioni. A questa cifra bisogna aggiungere un ulteriore milione di bonus. Il brasiliano è ben consapevole che la decisione sul suo futuro verrà presa in questi ultimi 5 mesi, durante i quali dovrà dimostrare di cosa è capace.