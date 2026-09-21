Diego Moreira si prende la scena nella vittoria del Milan contro il Lecce. Entrato nella ripresa, il belga ha impiegato pochi minuti per lasciare il segno, firmando la rete del definitivo 3-0 e completando una serata speciale per i rossoneri, che hanno ritrovato il successo prima della pausa per le Nazionali.

Moreira, gol dopo pochi minuti dal suo ingresso

Ruben Amorim ha inserito Moreira al 69’ al posto di Alexis Saelemaekers. Al 73’, l’esterno ha trovato la rete che ha chiuso definitivamente la partita: Gonçalo Ramos ha lavorato il pallone spalle alla porta, permettendo al compagno di avanzare e superare Falcone dopo aver vinto il duello fisico con Jamil Siebert.

Primo gol a San Siro e terzo centro stagionale

La rete contro il Lecce ha un significato particolare per Moreira: si tratta del suo primo gol a San Siro e del terzo centro stagionale. Il belga sta vivendo un avvio positivo, riuscendo a incidere anche quando viene utilizzato a gara in corso.

Una soluzione offensiva per Amorim

Il contributo di Moreira offre ad Amorim un’opzione in più per cambiare ritmo durante le partite. Il suo ingresso contro il Lecce ha prodotto subito un risultato concreto, in una serata in cui il Milan ha trovato tre reti e ha chiuso senza subire gol.

Dopo la pausa per le Nazionali, il belga proverà a proseguire su questa strada e a ritagliarsi ulteriore spazio nelle rotazioni rossonere.