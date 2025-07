Milan, sabato amichevole col Milan Futuro: in serata la partenza

Il Milan affronterà sabato mattina il Milan Futuro al centro sportivo, per poi partire la sera alla volta di Singapore

Il Milan sta continuando la sua preparazione al centro sportivo di Milanello per presentarsi nel migliore dei modi all’inizio della nuova stagione.

I rossoneri stanno imparando i dettami di gioco di Massimiliano Allegri, che avranno modo di mettere in campo durante la tournée estiva. Le gare contro squadre blasonate si disputeranno in Asia e Australia, ma anche in Europa.

Sabato primo test

Intanto sabato mattina il Milan svolgerà nel suo centro sportivo un test in famiglia contro il Milan Futuro. Si tratterà di un’occasione importante per mettere minuti nelle gambe e mettere in pratica le nuove idee di gioco acquisite.

Sabato sera invece è in programma la partenza della squadra meneghina per Singapore, dove si terrà la prima amichevole estiva.

Ricordiamo tutti gli appuntamenti del Diavolo:

23 luglio, ore 13:30, Singapore: Arsenal-Milan (DAZN)

26 luglio, ore 20:30, Hong Kong: Liverpool-Milan (DAZN)

31 luglio, orario da definire, Perth: Perth Glory-Milan

9 agosto, ore 16, Dublino: Leeds United-Milan (DAZN)

10 agosto, ore 16, Londra, Chelsea-Milan (DAZN)