L'Atalanta è già attiva sul mercato e sta cercando di anticipare i tempi per arrivare alle prestazioni di un centrocampista che nel corso di questa sua prima stagione in Italia non è riuscito a fare la differenza come avrebbe sperato. Il profilo individuato da Cristiano Giuntoli è quello di Ardon Jashari. Il Milan lo ha pagato più di 40 milioni di euro solo 11 mesi fa e di conseguenza, non ha intenzione di fare grandi sconti ma cederà solo davanti un'offerta importante. Proprio per questo motivo la società di Bergamo sta cercando di mettere in campo la possibile e miglior offerta a disposizione.

I neroazzurri provano il colpo grosso

Ardon Jashari

Se il centrocampista rossonero non dovesse convincere Glasner (o chi per lui) nei primissimi giorni di ritiro, potrebbe seriamente aprirsi la possibilità della cessione. L'Atalanta resta alla porta, ma non è l'unica squadra che lo ha messo sotto osservazione, visto che si vociferava anche della Roma di Gasperini. Secondo Gianluca Di Marzio l'interesse di Giuntoli parte da ben più lontano, visto che aveva provato ad arrivare alle prestazioni del calciatore già nel corso della sua esperienza con i bianconeri di Torino. Adesso non ci resta che vedere quelle che potrebbero essere le cifre di un affare decisamente importante.

Un'operazione in stile De Keteleare

per arrivare alla chiusura di questo affare. Il centrocampista offensivo è stato acquistato dall'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto in maniera da ammortizzare i costi e di conseguenza ci si aspetta qualcosa di molto simile. Logicamentese il futuro di Jashari sarà in rossonero o meno. Non resta che attendere la fine di questo affare e dell'operazione di mercato che porterebbe un vero e proprio top player dalle parti di Bergamo per rilanciarsi dopo un'annata sfortunata.