Pellegatti: “Vlahovic-Milan potrebbe essere chance di fine agosto”

Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del mercato estivo rossonero. Sentiamo tutte le sue parole in merito...

In esclusiva a TMW Radio ha parlato Carlo Pellegatti il quale ha detto: “Vlahovic? Si continua a parlare di lui. Trapela dal Milan oggi che Vlahovic no. Potrebbe essere l’opportunità di fine agosto, dice qualcuno, ma se non accetta di dimezzare il suo stipendio non si farà. Al momento dal Milan fanno sapere di no. La mia paura è che con l’attesa dell’opportunità, se questa non viene che cosa fai?”.

Su Ardon Jashari

“Su Jashari la stessa cosa…Al Milan dicono che più di 30+5 hanno offerto. Adesso la situazione è di stallo, o il Milan sale con l’offerta o il Brugge scende. Per ora dicono che aspettano, non vogliono irritare nessuno, ma stando così le cose la situazione è ferma. Modric? Un acquisto berlusconiano”.