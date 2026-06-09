Il Milan sta scrivendo le prime pagine della nuova stagione, ma soprattutto le prime pagine di una rifondazione che sembra essere scritta da diverso tempo. La mancata qualificazione alla prossima Champions League porta la società a credere che saranno diversi i calciatori da cambiare o che comunque chiederanno di essere ceduti nel corso delle prossime settimane. Tra questi sembra esserci un nome nuovo che da poco ha firmato un nuovo accordo con i rossoneri di Milano, ma la firma è arrivata prima dell'ecatombe che ha portato la squadra fuori dalla Champions League nel corso della seconda parte di stagione. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Mike Maignan. Non perdiamo un secondo e passiamo alle società interessate all'estremo difensore che ha recentemente rinnovato fino al 2029.

Il rinnovo di Mike Maignan e le società interessate

Mike Maignan, estremo difensore del Milan

Le giocate dell'estremo difensore sono assicurate massimo fino al 2029, ma tutto potrebbe cambiare se lo zoccolo duro del Milan dovesse sciogliersi. C'è da capire quali società sono interessate alle sue prestazioni e pronte a tutto pur di chiudere questo affare. Ad oggi non c'è un team che ha già preparato l'affondo, ma sicuramente si può parlare dei migliori club europei per un calciatore che ha tutti i numeri per fare la differenza in qualsiasi campionato. Non resta che vedere i nomi del possibile sostituto.

Il possibile sostituto

In caso di partenza si pensa anche a quello che potrebbe essere il sostituto perfetto. Il nome che sta prendendo quota su tutti nel corso delle ultime ore è quello che. Il portiere dell'Atalanta piace a molti, ma la richiesta è quella di un top player, visto che servono almeno. L'alternativa low cost è stata individuata e stiamo parlando diche arriverebbe per meno della metà della cifra citata in precedenza dal Cagliari.