Milan, Tare pesca dal Belgio: che sorpresa per l’attacco rossonero!

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha deciso di sorprendere tutti: monitorato un nuovo attaccante dal Belgio

Uno degli obiettivi principali in casa del Milan è quello di rafforzare l’attacco in vista del prossimo anno, non potendo sostenere tutta la stagione con il solo Gimenez.

Nuovo nome

Il profilo monitorato da Tare in questi giorni è quello di Tolu Arokodare del Genk. Si tratta di un attaccante nigeriano alto 197 centimetri, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027.

Valutazione importante

Arokodare è arrivato al Genk nell’inverno del 2023 e in 108 presenze ha realizzato 40 gol. Questo rendimento ha fatto salire la sua valutazione di quattro o cinque volte il prezzo di acquisto (5 milioni di euro). Tuttavia la sua stazza e capacità realizzativa lo rendono un profilo intrigante per le necessità rossonere.