Oltre alla classica tournèe estiva (che si terrà tra Australia e Indonesia) il Milan ha rilasciato in queste ore un comunicato ufficiale su due nuove amichevoli estive. Ecco quanto dichiarato.

"Il primo appuntamento prima della partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, è in programma sabato 25 Luglio al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic. Al rientro dalla tournée, sabato 15 Agosto, i rossoneri saranno di scena alla Tarczynski Arena di Breslavia per affrontare il Manchester United"

Schema partita

25 Luglio: Milan-Celtic

5 Agosto: Milan-Inter a Perth

8 Agosto: Milan-Chelsea a Giacarta

15 Agosto: Milan- United a Breslavia

L'iscrizione al campionato: il punto

Negli ultimi tempi si è diffusa la notizia che il Milan, ancora privo di un amministratore delegato, di un direttore tecnico e di un direttore sportivo, possa non essere in grado di partecipare alla prossima Serie A. L'avvocatochiarisce su X le ragioni per cui ciò non è vero: "Milan e il 16 giugno: cosa stabilisce esattamente il Manuale Licenze FIGC riguardo a un’organizzazione priva di allenatore e direttore sportivo. Dal Titolo III si possono leggere scadenze specifiche, diverse da quelle riportate dai giornali: l'allenatore deve essere registrato entro il 7 agosto, il Direttore Sportivo entro il 15 settembre."

"Non c'è una scadenza imminente che il club rischia di perdere. Esiste già un rappresentante legale (Scaroni) in grado di firmare la dichiarazione di impegno richiesta entro metà mese. L'urgenza reale riguarda solo questioni sportive, tattiche e di preparazione per l’estate, poiché ogni giorno di ritardo influisce sul campionato che inizia ad agosto. "

Weah sul Milan

In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport,ha discusso del momento difficile che sta attraversando il Milan: "Come ho detto riguardo alla Nazionale italiana, il calcio è imprevedibile. Ogni team si trasforma e si sviluppa nel tempo. In generale, il livello del campionato ha sicuramente subito delle variazioni. Tuttavia, il Milan affronta una grande pressione (e qui George muove le mani per enfatizzare il punto. . . ) e ai giocatori deve essere concesso il giusto tempo per adattarsi. Attualmente c'è una rosa giovane che richiede impegno e molta pazienza. È necessario essere sereni, ma tornerà a essere una grande squadra."

"Il Milan ha bisogno di un attaccante di peso? Quello che ho appena detto si applica anche alla mia esperienza. Sono giunto al Milan a 28 anni, se fosse avvenuto prima probabilmente non sarei stato pronto. Dopo anni spesi al Monaco e al Paris Saint Germain, ho avuto modo di conoscere San Siro. Ero in una fase di maturità e ho colto l'occasione. Se non fosse stato per questo, non so se sarei riuscito. Questo è ciò che dico agli italiani e a chi partecipa al vostro campionato: serve pazienza e ammettere gli sbagli. Spesso vedo giovani messi in panchina dopo un errore. Ma non funziona in questo modo, è necessario dare loro il tempo per lavorare e crescere. Non tutti riescono a essere Lamine Yamal, non tutti sono subito delle stelle”.