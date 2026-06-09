Il Milan sta pianificando la prossima stagione di campionato e non vede l'ora di mettersi all'opera anche se vanno ancora annunciati gli elementi più importanti del club. Il tecnico si sta avvicinando a grandi passi ed assieme a lui dovrebbe arrivare anche il nuovo direttore sportivo ed il nuovo amministratore delegato. Allo stesso tempo il club sta cercando di capire cosa fare con i calciatori che sono pronti per rientrare dal prestito. Da Camarda a Chukwueze passando per Yunus Musah, sono diversi i punti di domanda e di conseguenza non possiamo fare altro che andare a vedere le possibili risposte una per una. Ecco chi potrebbe restare con la squadra di Milano e chi invece inizierà una nuova avventura.

Le decisioni del nuovo tecnico dei rossoneri

Glassner

La realtà al momento è una, molto dipenderà da quelle che sono le valutazioni del tecnico nel corso dei primi giorni di ritiro. Solo dopo una prima conoscenza potrà arrivare la risposta definitiva per i tre calciatori che abbiamo appena citato. Se si dovesse fare un semplice calcolo dal punto di vista dei numeri, quello che potrebbe avere più possibilità di restare in rossonero è sicuramente Francesco Camarda. Il bomber sarà contro riscattato dal Lecce e soprattutto potrebbe avere una chance da quarta punta nell'attacco a due in stile Francesco Pio Esposito con i cugini neroazzurri.

Il futuro di Chukwueze e Musah

Per i due colpi estivi di qualche stagione fa e che quest'anno hanno, la cessione sembrerebbe essere la via più sicura. Salvo clamorosi colpi di scena, si cercherà una nuova destinazione con il nigeriano che è favorito avista e considerata comunque una stagione positiva. Il Fulham potrebbe tornare alla carica, anche se proverà sicuramente a ritrattare i costi finali di questa operazione.