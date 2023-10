Ancora R.Garcia: “Non mi sono mai nascosto nella mia vita, ma pensavo…”

Il tecnico del Napoli ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa in vista dell'Hellas Verona. Le sue parole...

In conferenza stampa ha parlato oggi pomeriggio Rudi Garcia che ha detto: "Ho trovato molto esagerato il post-gara, ho trovato il tutto molto sproporzionato. Non sono stato contento, ma ciò che conta è il mio rapporto con la squadra, con lo staff, con i dirigenti. E subito dopo la gara contro la Fiorentina , è arrivato il supporto dei miei dirigenti e ancor più specificamente ieri quello del mio presidente".

"Io non mi nascondo, non mi sono mai nascosto nella mia vita. Pensavo però che avere un atteggiamento collaborativo anche con voi sarebbe stato più onesto, ma dopo quanto accaduto nel post-Fiorentina farò delle riflessioni. Null'altro. Ora pensiamo alla sfida contro l'Hellas Verona ".

