Rennes-Milan: le informazioni sulla vendita dei biglietti del settore ospiti

Manca sempre meno al playoff di Europa League contro il Rennes. Oggi, attraverso il sito ufficiale, il Milanha comunicato le informazioni sulla vendita dei biglietti per la sfida di ritorno in Francia. I dettagli: "AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Rennes-Milan, gara di ritorno del playoff di Europa League in programma giovedì 22 febbraio alle 18.45 al Roazhon Park, sono disponibili sul sito Vivaticket e saranno in vendita secondo le seguenti modalità: