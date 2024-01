Nosotti: ”Ululati razzisti a Maignan? In Italia siamo rimasti indietro”

Il giornalista Marco Nosotti ha parlato di Maignan dopo la vittoria esterna sull'Udinese. Ecco le sue parole...

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il noto giornalista Marco Nosotti che sul caso di razzismo che ha coninvolto Mike Maignan in Udinese vs Milan di sabato sera ha detto: "Siamo rimasti indietro, nel 2024 non è possibile fare così”.

Ancora le sue parole in merito — “Non è nemmeno una questione del tipo, voglio sfogarmi e urlo contro un avversario, qui si parla di razzismo, non è un semplice insulto. Chi ha osato insultare così Mike, era ben consapevole, non vanno più fatti entrare allo stadio". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove ha parlato il noto giornalista Marco Nosotti.

