Post-partita, Nkunku: “I compagni e il mister mi hanno sostenuto”

Le parole di Cristopher Nkunku del post-partita dopo la doppietta realizzata contro l'Hellas Verona. Ecco che cosa ha detto a DAZN.

Al termine del match vinto dai rossoneri contro il Verona per 3-0 ha parlato ai microfoni di DAZN anche uno dei protagonisti, anzi forse il protagonista assoluto della vittoria del Milan, ovvero Cristopher Nkunku, che ha messo a segno una doppietta e si è finalmente sbloccato in Serie A. Ecco che cosa ha detto.

Sul gol e su questi primi mesi al Milan:

“La cosa più importante è quella di rimanere positivi, di stare con la squadra. Un sacco di compagni mi hanno sostenuto, come Modric, anche il mister. La cosa più importante comunque era vincere oggi”.

Sull’unico palloncino a disposizione, doppietta inaspettata?

“Uso solo un palloncino, poi se ne segno due o tre le esultanze sono con la squadra”.