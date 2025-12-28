RIVIVI IL LIVE-Milan-Verona 3-0: vittoria tonda per i rossoneri

Il Milan è pronto ad affrontare l’Hellas Verona nel match valido per la 17a giornata di Serie A. Segui il live del match insieme a noi!

90+ 3′- L’arbitro fischia la fine del match!

90′- Ci saranno 3 minuti di recupero

86′- Rete di Orban per il Verona ma l’arbitro annulla tutto per un fallo dello stesso Orban su Maignan

85′- Ultimo cambio anche per il Milan: esce Tomori, entra Odogu

83′- Ultimo cambio per il Verona: esce Al Musrati, entra Harroui

77′- Milan che adesso da dopo il 3-0 sta lasciando un po’ di più il pallino del gioco al Verona ma senza correre grossi pericoli

75′- Cambio anche per il Milan (doppio): escono Saelemaekers e Pulisic, entrano Athekame e Ricci

74′- Cambio per l’Hellas: esce Oyegoke, entra Serdar

69′- Doppio cambio per il Milan: escono Modric e Loftus-Cheek, entrano Jashari e Fofana

65′- Cambio per l’Hellas, esce Bradaric, entra Valentini

61′- Altra occasione importante per il Milan con Nkunku che mette Loftus-Cheek solo davanti al portiere ma Montipò esce chiudendo bene lo specchio e para

58′- Colpo di testa di De Winter sulla punizione calciata da Bartesaghi, Montipò devia in calcio d’angolo

52′- Gran giocata di Modric che palleggia e tira dal limite dell’area. Montipò para, ma la palla sbatte sul palo. Ci si avventa Nkunku che realizza il tap-in vincente e fa 3-0

47′- Nkunku relizza il calcio di rigore! Freddissimo spiazza il portiere e segna un gol pesante anche a livello personale. Primo gol in Serie A per lui

46′- Trattenuta di Nelsson su Nkunku in area, l’arbitro fischia calcio di rigore

46′- Inizia il secondo tempo

Ci saranno due cambi all’intervallo per l’Hellas Verona: escono Giovane e Mosquera, entrano Orban e Sarr

45+3′- Finisce qui il primo tempo

45+2′- Trova il vantaggio il Milan sul finire di primo tempo con Pulisic! Calcio d’angolo battuto da Modric, spizzata di Rabiot per Pulisic che a due passi insacca

45′- Ci saranno 2 minuti di recupero

42′- Intervento in ritardo di Al Musrati su Pulisic, punizione e ammonizione per il centrocampista del Verona

37′- Ottima chiusura di Pavlovic in scivolata che ferma un’azione in contropiede del Verona

31′- Qualche spazio ora si è aperto, il Milan prova a prenderselo in contropiede, ma sul momento decisivo c’è la chiusura della difesa del Verona

26′- Sfonda di forza Rabiot sulla sinistra, cross in mezzo chiuso dalla difesa del Verona

20′- Primo accenno di pericolosità per il Milan con Loftus-Cheek che ci prova da fuori, tiro deviato, calcio d’angolo

17′- Loftus Cheek strappa in contropiede e viene messo giù da due giocatori del Verona, non c’è nulla per Fabbri. Gioco ora fermo per soccorrere l’inglese dolorante

15- Il Milan gira palla da dietro, i giocatori dell’Hellas sono molto aggressivi nella riconquista ogni volta che i rossoneri superano la metà campo

9′- Partita iniziata su ritmi blandi da entrambe le parti, ora è il Verona a gestire il pallone, il Milan riconquista palla e prova a rendersi pericoloso in contropiede

4′- Il Milan inizia la gara con un fitto possesso palla

1′-Inizia il match

CI SIAMO! A breve il Milan affronterà l’Hellas Verona a San Siro nel match valido per la 17esima giornata di Serie A