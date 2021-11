Paquetà: “Il Milan mi ha reso più forte: in ogni posto si impara qualcosa”

Ecco le parole dell'ex giocatore del Milan Lucas Paquetà, direttamente dal ritiro del Brasile, sulla passata esperienza al Milan

L'avventura di Lucas Paquetà è chiaramente stata in chiaroscuro. Il brasiliano, arrivato a gennaio del 2019 per 38 milioni di euro, all'ombra del Duomo non ha mai trovato il passo e la posizione giusta in campo. Tanto che durante il calciomercato post Covid Maldini e Massara hanno deciso di cedere il classe '97 ex Flamengo al Lione.

E in Francia il brasiliano sembra essere rinato. Tanto da diventare uno dei punti forti di Peter Bosz. E ora l'ex Milan è sempre tra i convocati della Nazionale brasiliana di Adenor Leonardo Bacchi, meglio noto come Tite.

AL suo arrivo in Francia, Paquetà non aveva espresso ottime parole sul Milan, ma negli ultimi mesi il classe '97 ha ripreso a parlare molto bene del club meneghino, sottolineando come l'esperienza in rossonero lo abbia profondamente cambiato e migliorato. Come sottolineato, ad esempio, il 28 ottobre scorso: "Sono un giocatore che ha sempre lavorato molto. Il Milan mi è servito come apprendistato. Dopo questa esperienza, sono cresciuto umanamente. Qui ho trovato amici, un nuovo gruppo, l'amore del pubblico. Ho ritrovato la fiducia, sono un uomo sereno".

Paquetà ha ripreso a parlare del club di via Aldo Rossi direttamente dal ritiro della Nazionale carioca, che nei prossimi giorni affronterà Colombia e Argentina, rispondendo a chi gli ha chiesto un paragone tra il campionato nostrano e quello transalpino: “Sono due campionati simili, ma sono d’accordo che la Ligue 1 sia più forte fisicamente della Serie A. Considerando quello che sto vivendo ora, è chiaro che ogni esperienza passata è stata utile. Il tempo che ho passato in Italia, al Milan, mi ha reso un giocatore più forte e una persona migliore. Mi ha dato più esperienza per affrontare le avversità in modo differente. Oggi, grazie a Dio sto vivendo un buon momento. In ogni posto si impara qualcosa e adesso sono felice”.