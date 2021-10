Paquetà: “Il Milan è stato un apprendistato. Qui ho ritrovato fiducia”

Ecco le parole dell'ex giocatore brasiliano del Milan intervenuto in conferenza stampa dell'Olypique Lyon

Oggi è intervenuto in conferenza stampa l'ex giocatore del Milan Lucas Paquetà. Il brasiliano, dopo la parentesi rossonera, è stato ceduto all'Olympique Lyon di Peter Bosz. L'ex rossonero si è rilanciato con il club transalpino mettendo a referto in questa stagione 5 gol e 3 assist in 14 partite giocato. Ecco le sue parole: "Sono un giocatore che ha sempre lavorato molto. Il Milan mi è servito come apprendistato. Dopo questa esperienza, sono cresciuto umanamente. Qui ho trovato amici, un nuovo gruppo, l'amore del pubblico. Ho ritrovato la fiducia, sono un uomo sereno".

Solamente pochi giorni fa il trequartista brasiliano aveva parlato ai microfoni di Telefoot, ai quali era tornato anche a parlare sulle motivazione che lo avevano portato, nell'estate del 2020, a passare nel club di Aulas. Ecco le sue parole: “L’affetto dei tifosi è indescrivibile. Spero di poter dare tutto e renderli orgogliosi. Juninho (il ex giocatore e direttore sportivo dei transalpini, ndr) ha sempre creduto in me, ho scelto di venire qui grazie a lui. Quando mi ha mostrato il progetto del club ho capito subito che avrei dovuto giocare qui. Ora finalmente capisco il perché. Il calcio è uno sport di squadra, ma sono comunque felice di avere la maglia numero 10. E un simbolo. Sono qui da più di un anno e ora ho più responsabilità: ne sono consapevole e spero di ripagare le aspettative. Non penso di volermene andare, è il miglior periodo della mia carriera fino ad ora e spero che duri a lungo. Qui mi sento a casa. Il mio obiettivo è di giocare in Champions League e spero di farlo qui. Voglio ripagare i tifosi per tutto l’affetto che mi danno”.