Ag.Paquetà: “A Lione ha ritrovato fiducia. Milan? Resta un grande club”

MILANO – E’ durata soltanto un anno e mezzo l’esperienza di Lucas Paquetà con la maglia del Milan. Acquistato nel gennaio del 2019 da Leonardo e Maldini, per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, il centrocampista brasiliano non è riuscito a soddisfare le aspettative dalle quali era accompagnato. In Brasile lo consideravano uno dei migliori talenti emergenti, ma in Italia non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto con la maglia del Flamengo. La scorsa estate il Milan ha deciso di cederlo al Lione e in questa prima parte di stagione ha dato ottimi segnali di ripresa. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW ne ha parlato direttamente Eduardo Uram, procuratore di Paquetà: “Lucas è felice in Francia, sta molto bene. Siamo contenti, ha ritrovato fiducia in sé stesso e sente quella di tutto l’ambiente, per questo sta rendendo al meglio. Deve continuare su questa strada”.

SULL’AVVENTURA AL MILAN – “Non è stata particolarmente fortunata. Ma succede, nel calcio così come nella vita in generale. L’importante è che oggi Lucas sia felice e si diverta. Il Milan rimane comunque un grande club, con gente seria e professionale. Non è accaduto nulla di strano fra noi e il Milan, sono situazioni normali del calcio e della vita di tutti i giorni. Ora pensiamo al presente”.

SUL FUTURO – "Non è il momento di parlarne. Il futuro per Lucas è soltanto la prossima partita. Gli è comunque piaciuta molto l'Italia, si è trovato bene, vedremo se più avanti ci saranno le condizioni per un ritorno. Adesso, però, è concentrato solo ed esclusivamente sul campo. Vuole continuare a dare tutto per la maglia del Lione".