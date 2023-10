Notte speciale per Pulisic: lo statunitense sfida il suo passato

Christian Pulisic scenderà in campo da titolare questa sera nella sfida contro il Borussia Dortmund . Per lo statunitense sarà una notte alquanto speciale quella del Signal Iduna Park .

Il giocatore che il Milan ha acquisito dal Chelsea , ha militato anche nelle fila del Borussia Dortmund . Era il periodo tra il 2015 e il 2019 e Christian Pulisic era alla sua prima esperienza europea. Lo statunitense fece molto bene tanto da attirare su di se i riflettori dei blues. Ora nel secondo turno di questa Champions League presente e passato si sfidano in una notte tutta da vivere.

