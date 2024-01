Ufficiale: l’ex Milan Niang torna in Serie A. Ecco il comunicato

L'ex attaccante del Milan, dopo l'esperienza in Turchia all'Adana Demirspor, torna nel campionato italiano. Oggi è arrivata l'ufficialità

Il calciomercato invernale è ormai agli sgoccioli. In queste ultime ore si stanno concretizzando diverse trattative. Tra queste, c'è anche quella che riguarda un ex giocatore del Milan. Oggi infatti l'Empoli ha ufficializzato l'arrivo di M'Baye Niang dall'Adana Demirspor. L'attaccante senegalese in tre diverse esperienze ha collezionato 79 presenze con i rossoneri.