Mercato Milan, Pellegatti svela il primo colpo del 2024: “Mi dicono che…”

Il mercato del Milan si muove eccome. Sono tantissimi i temi in ballo in casa rossonera e più di qualche novità importante potrebbe arrivare anche nel corso della sessione invernale di calciomercato. Da questo punto di vista, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti - sempre vicinissimo e molto informato sulle questioni di casa Milan - ha rivelato un paio di novità di mercato veramente molto pesanti e importanti. Nello specifico, il collega ha parlato di quello che potrebbe essere il prossimo acquisto del Diavolo già per gennaio, ma anche di un enorme colpo che il Milan avrebbe messo in cima alla lista della spesa. Ma andiamo con ordine: ecco le rivelazioni di Pellegatti <<<