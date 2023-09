Un arresto a Milano: tifosi rossoneri lanciano bottiglie sui poliziotti

Alla mezzanotte della notte scorsa , sono dovute intervenire otto pattuglie della Polizia a Milano , nei pressi di corso Sempione all'angolo con via Salvioni. Le volanti hanno dovuto fare fronte a una settantina di tifosi del Milan , che con fumogeni e cori stavano festeggiando il compleanno di un ventisettenne.

Il complesso aveva invaso la carreggiata e disturbava la regolare circolazione delle autovetture. Il gruppo si è scagliato violentemente all'arrivo delle volanti - lanciando bottiglie e fumogeni. La situazione ha continuato a degenerare, con atteggiamenti sempre più aggressivi da parte dei membri del collettivo. La spiacevole vicenda si è conclusa con l'arresto del festeggiato, un ragazzo di 27 anni, già sottoposto alla misura del Daspo e alla denuncia di sei persone per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità.

