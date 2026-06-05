Il calendario dei rossoneri di Milano si sta compilando nel corso di queste ore, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Oggi è una giornata fondamentale, visto che in quel di Parma viene annunciato il calendario per la stagione che sarà. Il Milan non vede l'ora di buttarsi a capofitto nella nuova stagione, vista come è andata quella appena trascorsa. Ecco il calendario completo.
La prima giornataTorino-Milan
Il resto del calendario2 giornata - Milan-Venezia
3 giornata - Juventus-Milan
4 giornata - Lazio-Milan
5 giornata - Milan-Lecce
6 giornata - Sassuolo-Milan
7 giornata - Milan-Atalanta
8 giornata - Udinese-Milan
9 giornata - Milan-Bologna
10 giornata - Milan-Inter
11 giornata - Genoa-Milan
12 giornata - Milan-Frosinone
13 giornata - Cagliari-Milan
14 giornata - Milan-Parma
15 giornata - Napoli-Milan
16 giornata - Milan-Como
17 giornata - Monza-Milan
18 giornata - Milan-Fiorentina
19 giornata - Roma-Milan
20 giornata - Milan-Torino
21 giornata - Frosinone-Milan
22 giornata - Milan-Juventus
23 giornata - Bologna-Milan
24 giornata - Inter-Milan
25 giornata - Milan-Genoa
26 giornata - Como-Milan
27 giornata - Milan-Cagliari
28 giornata - Milan-Sassuolo
29 giornata - Atalanta-Milan
30 giornata - Milan-Monza
31 giornata - Fiorentina-Milan
32 giornata - Milan-Napoli
33 giornata - Lecce-Milan
34 giornata - Milan-Lazio
35 giornata - Parma-Milan
36 giornata - Milan-Roma
37 giornata - Venezia-Milan
38 giornata - Milan-Udinese
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