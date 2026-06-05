Oggi è una giornata fondamentale, visto che in quel di Parma viene annunciato il calendario per la stagione che sarà. Il Milan non vede l'ora di buttarsi a capofitto nella nuova stagione, vista come è andata quella appena trascorsa. Ecco il calendario completo.

La prima giornata

Il resto del calendario

Torino-Milan2 giornata - Milan-Venezia

3 giornata - Juventus-Milan

4 giornata - Lazio-Milan

5 giornata - Milan-Lecce

6 giornata - Sassuolo-Milan

7 giornata - Milan-Atalanta

8 giornata - Udinese-Milan

9 giornata - Milan-Bologna

10 giornata - Milan-Inter

11 giornata - Genoa-Milan

12 giornata - Milan-Frosinone

13 giornata - Cagliari-Milan

14 giornata - Milan-Parma

15 giornata - Napoli-Milan

16 giornata - Milan-Como

17 giornata - Monza-Milan

18 giornata - Milan-Fiorentina

19 giornata - Roma-Milan

20 giornata - Milan-Torino

21 giornata - Frosinone-Milan

22 giornata - Milan-Juventus

23 giornata - Bologna-Milan

24 giornata - Inter-Milan

25 giornata - Milan-Genoa

26 giornata - Como-Milan

27 giornata - Milan-Cagliari

28 giornata - Milan-Sassuolo

29 giornata - Atalanta-Milan

30 giornata - Milan-Monza

31 giornata - Fiorentina-Milan

32 giornata - Milan-Napoli

33 giornata - Lecce-Milan

34 giornata - Milan-Lazio

35 giornata - Parma-Milan

36 giornata - Milan-Roma

37 giornata - Venezia-Milan

38 giornata - Milan-Udinese