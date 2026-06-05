Il Milan sa che nel corso della prossima stagione dovrà fare a meno di uno dei suoi punti fermi nel corso delle ultime annate. Rafa Leao è pronto per iniziare una nuova avventura e di conseguenza salutare a titolo definitivo la squadra che lo ha reso grande nel corso delle precedenti sette stagioni. Arrivato ad una cifra importante, ha portato i rossoneri alla vittoria dello scudetto e della Supercoppa Italiana, ma le ultime due stagioni sono state il segnale che qualcosa bisogna cambiare. Il calciatore stesso ha parlato in maniera chiara e noi non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su quello che è il suo futuro dell'esterno d'attacco portoghese.

Le ultime dichiarazioni del portoghese

Rafa Leao

"Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po'. È un campionato che si sta evolvendo, ma per il mio calcio una Premier League o una Liga spagnola valorizzerebbe di più il mio talento e me come giocatore. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento: penso che il mio talento riuscirei a metterlo a confronto con giocatori che sono a un livello molto alto. Giocare in quel tipo di campionato valorizza molto il giocatore".

Il futuro del centravanti portoghese

e di conseguenza è solo questione di tempo prima che possa iniziare una nuova avventura al di fuori del campionato italiano. Resta da stabilire la cifra che porterà il calciatore a lasciare l'Italia. Al momento si dovrebbe aggirare sui, ma difficilmente qualche società rispetterà a prescindere le richieste del Milan, vista la situazione e soprattutto le recenti dichiarazioni dell'attuale numero 10. Non resta che attendere e capire quale sarà il prossimo passaggio.sul mercato un nuovo fenomeno, ma al momento resta bloccato.