Cagliari-Milan, le probabili formazioni: Adli in regia, riposano Giroud e Leao

Pioli, visti i tanti impegni ravvicinati, farà un po' di turnover. Tra i pali ci sarà Sportiello. La linea a 4 di difesa vedrà Florenzi e Theo esterni e Thiaw e Tomori centrali. In cabina di regia ci sarà l'esordio da titolare per Adli, con Loftus-Cheek e Reijnders mezzali. In attacco turno di riposo per Giroud e Leao: nel tridente ci saranno Okafor e Chukwueze con Pulisic.