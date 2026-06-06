La stagione di Francesco Camarda non è stata priva di difficoltà, ma si è chiusa in modo molto positivo: ha ricevuto la chiamata nella Nazionale italiana maggiore, con cui ha già debuttato e potrebbe scendere in campo domani contro la Grecia. L'attaccante del Milan ha trascorso l'anno in prestito al Lecce, ma ha dovuto affrontare un intervento chirurgico alla spalla e ha anche giocato in una squadra non completamente orientata verso un gioco offensivo. Tra poco Camarda tornerà al Milan, dove si dovrà discutere insieme il suo futuro, considerando che un nuovo prestito potrebbe essere una possibilità da esplorare.

Le parole del presidente del Cagliari: Giulini su Francesco Camarda

Milan: un calendario tosto secondo Sabatini

Il Cagliari è stato proposto come una potenziale nuova destinazione per Camarda. Oggi il presidente Tommaso Giulini ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo durante il Festival della Serie A a Parma. Ha affermato: "Abbiamo appena ricevuto la conferma di chi sarà il nostro nuovo direttore sportivo (Pietro Accardi, ndr), il quale ha trovato un accordo per la rescissione del contratto con la Sampdoria a Genova, quindi sono domande che sicuramente porrete a lui in seguito. "Sul suo canale YouTube,ha analizzato le prime giornate delle grandi squadre di Serie A, individuando quelle che considera le trasferte più semplici. Queste sono state le sue osservazioni.

"Il Milan avrà tre trasferte difficili nelle prime quattro partite: a Torino, di nuovo a Torino contro la Juventus e a Roma contro la Lazio. L'Inter, invece, ha un inizio meno complicato rispetto alle altre, non solo perché mantiene il suo allenatore, ma anche perché sta acquisendo Palestra e ha riportato Stankovic. Il Napoli affronterà un calendario molto impegnativo, cominciando subito a Genova, seguito da Como, Inter, Bologna e Fiorentina, con Inter e Fiorentina da affrontare in trasferta. La Juventus ha il calendario più favorevole, seguita dall'Inter. "