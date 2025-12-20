Milan, nulla da fare per Thiago Silva: ha firmato col Porto

Thiago Silva firma con il Porto: niente ritorno al Milan. Il brasiliano torna in Europa con un contratto di sei mesi più opzione.

Non sarà Thiago Silva il colpo di mercato della sessione invernale per la difesa del Milan. Il difensore brasiliano ha infatti firmato con il Porto. L’ex rossonero, ormai a fine carriera, realizza così il desiderio di tornare a giocare in Europa da gennaio a giugno per cercare di guadagnarsi un posto al Mondiale con il suo Brasile.

È difficile parlare di colpo sfumato per il Milan, dato che la dirigenza rossonera, nonostante sia alla ricerca di un centrale, non ha mai davvero affondato il colpo per il ritorno di Thiago Silva. Sarà quindi un altro il difensore su cui il club punterà sul mercato.

Thiago Silva torna in Europa, ma non al Milan

Resta però il rimpianto, soprattutto tra i tifosi rossoneri, che avrebbero voluto rivedere Thiago Silva con la maglia del Milan dopo tanti anni. Uno spiraglio si era creato visto che Thiago si era liberato a zero, ma la società ha deciso di fare altre scelte. Thiago Silva intanto ha firmato un contratto fino a giugno con il Porto, con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Ecco il breve messaggio social pubblicato dai canali ufficiali del club portoghese a sancire l’affare fatto.

“Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós”