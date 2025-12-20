Milan, nome nuovo per la difesa: spunta Sule

Il Milan valuta Niklas Sule per la difesa: profilo esperto, costo contenuto e contratto in scadenza nel 2026. Ecco i pro e i contro.

Il Milan cerca un difensore centrale da acquistare a gennaio, un profilo forte ed esperto che sia in grado di rinforzare la squadra fin da subito, non l’ennesimo giovane da far crescere. Queste, quantomeno, sono le direttive di mister Massimiliano Allegri e la società cercherà di accontentarlo, ma senza spendere troppo.

Accantonato purtroppo il nome di Thiago Silva, al momento non c’è un profilo su cui il Milan sia davvero forte. Si stanno valutando più piste e una di queste è spuntata proprio nelle ultime ore: porta al difensore tedesco del Borussia Dortmund ed ex Bayern Monaco Niklas Sule, centrale difensivo alto e roccioso.

Sule, esperienza low cost per gennaio

Sule ha 30 anni e un contratto in scadenza nel 2026, quindi una valutazione non altissima. Secondo Transfermarkt si aggira intorno ai 5 milioni di euro: un classico profilo low cost ma di esperienza, in linea con ciò che cerca il Milan.

I problemi di questa operazione sarebbero principalmente due: lo stipendio, che si aggira sui 6 milioni, e un rendimento in fase calante, nonostante l’età non sia così avanzata. In questa stagione con il Borussia ha giocato finora solo quattro partite tra campionato e coppe, quindi non sarebbe, almeno sulla carta, quel profilo in grado di farti fare un vero salto di qualità.

Detto questo, bisogna essere realistici: alle cifre che il Milan vuole investire a gennaio, difficilmente si può trovare un difensore capace di alzare davvero il livello, forse solo un Thiago Silva integro. Ad oggi, però, Sule resta comunque un nome interessante e da tenere d’occhio. Una volta chiusa la questione attaccante, che resta la priorità, sul tavolo potrebbero spuntare diversi altri nomi anche per la difesa.