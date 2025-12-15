Milan-Sassuolo, la moviola: grosso errore annullare il gol di Pulisic

Milan-Sassuolo, l’analisi della moviola sul gol annullato a Pulisic: i dubbi sull’arbitraggio e il parere di Luca Marelli a DAZN.

In seguito al match pareggiato dal Milan 2-2 contro il Sassuolo, ha fatto discutere e non poco la rete annullata ai rossoneri nel secondo tempo. Con il Milan avanti 2-1, era andato a segno Christian Pulisic, realizzando la rete che avrebbe probabilmente chiuso la partita, ma il gol è stato poi annullato dall’arbitro Crezzini per una presunta spinta di Loftus-Cheek nella stessa azione.

Fin da subito sono emersi molti dubbi su questa decisione, dubbi poi confermati dall’analisi della moviola di Luca Marelli a DAZN. La gestione arbitrale nel complesso non è stata delle migliori, ma questo resta senza dubbio l’episodio più grave della gara.

L’analisi dell’episodio incriminato

Di seguito, proprio l’analisi di Marelli sull’episodio contestato:

“Lascia molto molti dubbi. Rete annullata per una spinta di Loftus-Cheek su Candé. L’arbitro fa completare l’azione e poi fischia. È un’azione di campo e il VAR non può intervenire. Un contatto c’è stato, Loftus appoggia le mani sul giocatore del Sassuolo ma non vedo nessuna spinta. Contando che Crezzini ha fischiato poco, 24 falli, questo è molto sotto soglia. Semplicemente si è appoggiato con le mani sulla schiena, a mio parere questa rete non doveva essere annullata. Non c’era poi nessun fuorigioco da segnalare”.