Il Milan si muove per gennaio: passi avanti per Fullkrug

Il Milan guarda al mercato di gennaio: Fullkrug è il nome caldo per l’attacco. Contatti avviati e possibili novità nei prossimi giorni.

Il mercato di gennaio si avvicina e non è ancora chiaro che direzione sceglierà di prendere il Milan. Ad occhio, si può notare come manchino un difensore centrale e una punta per rinforzare la squadra, e anche per tappare quei buchi che, per forza di cose, si creano in una rosa corta quando ci sono delle assenze.

Per quanto riguarda l’attaccante, difficilmente il Milan farà spese folli a gennaio: si vogliono evitare anche gli errori del mercato invernale scorso. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan starebbe cercando di bloccare Niclas Fullkrug.

Un profilo low cost per l’attacco

Fullkrug (32) è in uscita dal West Ham ed è soprattutto un profilo low cost, esperto e con le caratteristiche che sta cercando il Milan. Un giocatore che consentirebbe alla dirigenza rossonera di rattoppare la rosa senza svenarsi, in attesa magari del colpo vero a giugno.

Di seguito l’analisi di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito alla situazione attuale: secondo lui, Tare avrebbe accelerato e sarebbero previste novità nei prossimi giorni.

“Oggi voglio approfondire questo capitolo: per quanto riguarda questo profilo, considerati i costi, vi posso dire che è sicuramente uno dei profili ideali per quanto riguarda Tare, su cui Tare sta lavorando con maggiore forza, e lo farà anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Sono previsti nuovi contatti diretti sia tra Milan e West Ham che tra Milan e l’entourage di Fullkrug. Obiettivo di Tare è quello di bloccare il giocatore quanto prima cercando di avere già in pugno un attaccante che per caratteristiche e costi può essere il più funzionale per il Milan”.