Come arriva il Milan per la sfida contro la Lazio al Meazza?

domani l'appuntamento da non perdere è quello per Milan vs Lazio di Serie A. sarà il settimo turno di campionato e la gara avrà inizio alle ore 18 allo stadio San Siro. Il Milan arriva dopo aver vinto nel match che i rossoneri hanno giocato contro il Cagliari. Il diavolo è andato prima sotto nel punteggio per poi reagire e vincere tre a uno.