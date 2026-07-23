Cardinale arriverà oggi a Milanello dopodiché il Milan inizierà le amichevoli pre stagionali
Leao-Milan, addio in estate?
Dopo il primo incontro effettuato contro la squadra di Milan Futuro, a partire da sabato, i rossoneri allenati da Amorim daranno il via a un intenso ciclo di partite che aiuteranno il gruppo a accumulare minuti in campo e a sperimentare i principi iniziali del nuovo mister portoghese. Qui di seguito, trovi il calendario delle amichevoli estive del Milan.
Il calendario delle amichevoli estive del MilanCeltic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow
Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
Cardinale arriverà oggi a Milanello
Come riferito dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, oggi Cardinale, il patron rossonero, volerà alla volta di Milanello dopo esserci stato il 12 luglio per il giorno del Raduno. Arrivo in elicottero che ha fatto discutere, in positivo e in negativo, ma che sicuramente ha lasciato il segno.
Capiremo nella giornata quale sarà il motivo della presenza di Cardinale tra l'allenamento della squadra e un mercato nel quale i rossoneri si sono fatti trovare pronti con due acquisti importanti ma che sicuramente non possono bastare.
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