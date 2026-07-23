Dopo il primo incontro effettuato contro la squadra di Milan Futuro, a partire da sabato, i rossoneri allenati da Amorim daranno il via a un intenso ciclo di partite che aiuteranno il gruppo a accumulare minuti in campo e a sperimentare i principi iniziali del nuovo mister portoghese. Qui di seguito, trovi il calendario delle amichevoli estive del Milan.

Il calendario delle amichevoli estive del Milan

Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow

Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia

Cardinale arriverà oggi a Milanello

Come riferito dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, oggi Cardinale, il patron rossonero, volerà alla volta di Milanello dopo esserci stato il 12 luglio per il giorno del Raduno. Arrivo in elicottero che ha fatto discutere, in positivo e in negativo, ma che sicuramente ha lasciato il segno.

Capiremo nella giornata quale sarà il motivo della presenza di Cardinale tra l'allenamento della squadra e un mercato nel quale i rossoneri si sono fatti trovare pronti con due acquisti importanti ma che sicuramente non possono bastare.