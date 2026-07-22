Il futuro di Warren Bondo è sempre più lontano da Milanello. Tornato nel club meneghino, dopo l’esperienza in prestito alla Cremonese, il centrocampista francese classe 2003 è finito al centro di un vero e proprio duello di mercato tra Italia ed estero.

Nelle ultime ore, si è mossa con decisione l’Udinese. I friulani hanno proposto alla dirigenza rossonera un prestito con obbligo di riscatto legato a specifiche condizioni. Una formula che, tuttavia, non ha convinto pienamente il Milan, orientato a monetizzare subito da un eventuale cessione.

Dalla Germania c’è l’interesse dello Stoccarda

Su Warren Bondo si sono registrati anche contatti esplorativi dello Stoccarda. Al momento non è stata presentata nessuna offerta ufficiale, stando però alle ultime indiscrezioni, il club tedesco sarebbe più propenso ad accontentare le richieste economiche del Milan, che punta a ricavare tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per conoscere il futuro del calciatore.