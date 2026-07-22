Nel corso del consueto appuntamento con il focus di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle trattative in casa Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

I rinnovi contrattuali di Comotto e Camarda: ‘Oggi Comotto firma un rinnovo di 5 anni con il Milan, quindi tutto fatto. La firma è attesa nel pomeriggio. Camarda invece firmerà entro il weekend, quindi anche quel tipo di rinnovo è programmato”.

Il futuro di Rafa Leao: “Sembra un pò fermo il suo mercato, anzi, ti tolgo il “un pò” perché oggi non ci sono offerte concrete per Leao. Ci sono due club, Galatasaray e Fenerbahce, secondo me in vantaggio anche in base al livello di interesse che stanno sondando la possibile acquisizione del cartellino del portoghese. Non ci sono state offerte scritte a Leao. Offerte verbali sì, ma ad oggi la situazione più probabile è che Leao parta, vada in ritiro, e che poi si possa trovare una soluzione in uscita nelle prossime settimane”.

L’obiettivo Kostantinos Karetsas: ”Il Borussia Dortmund sta premendo molto con il Genk per arrivare a Karetsas. I due club sono in trattativa costante, il Borussia sta inviando più di una proposta. C’è una trattativa in corso ma ti posso dire che il Milan non ha abbandonato questa pista. Anzi, il Milan c’è, è ancora in corsa, e finché il giocatore non dirà sì al Borussia si sente ancora in corsa. È normale che il club si sente svantaggiato perché deve provare a fare delle cessioni, però terrei ancora viva la pista rossonera consapevole del fatto che il Borussia sta spingendo”.